Luis Suárez slaagt voor Italiaans taalexamen

Met het goed afleggen van deze test zou hij in staat zijn met succes op korte termijn een paspoort van het land aan te vragen. De voetballer uit Uruguay zou met een EU-paspoort gemakkelijker de overstap van Barcelona naar Juventus kunnen maken.

Suárez komt in aanmerking voor het paspoort omdat zijn vrouw Italiaanse ’roots’ heeft. De spits past niet meer in de plannen van de nieuwe trainer van Barcelona, Ronald Koeman, en is daarom op zoek naar een andere club.