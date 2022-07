Politie wil ’Silverstone-protesten’ in kiem smoren

In een bericht op de website doet de politie van Northamptonshire, waar Silverstone onder valt, een dringende oproep om hiervan af te zien. „Ik roep deze groep mensen dringend op om het leven van zichzelf, de coureurs, de vele marshals, vrijwilligers en het publiek niet in gevaar te brengen”, zegt de hoofdagent.

Silverstone verwacht in drie dagen tijd zo’n 400.000 bezoekers te ontvangen. Het Formule 1-weekeinde begint vrijdag met twee vrije trainingen, zaterdag is de kwalificatie voor de race van zondag. Wereldkampioen Max Verstappen voert het WK-klassement aan.

De politie zegt dat vreedzame protesten op het circuit mogelijk zijn. „Maar we verzoeken iedereen om geen situatie te creëren die levens in gevaar brengt.” Het korps van Northamptonshire zegt informatie te hebben gekregen waaruit blijkt dat protestanten van plan zijn het circuit op te gaan. „Een circuit betreden waarop wordt geracet, is extreem gevaarlijk. Als jullie doorgaan met dit roekeloze plan, dan brengen jullie levens in gevaar.”

In 2020 werden vier leden van de milieubeweging Extinction Rebellion opgepakt nadat zij op illegale wijze toegang hadden verkregen tot het circuit en voor de start van de race een spandoek uitrolden. Die race vond vanwege corona plaats achter gesloten deuren. Het meest fameuze protest op Silverstone vond plaats in 2003. De katholieke priester Cornelius Horan rende op het Hangar Straight over het circuit. Hij werd twee maanden opgesloten.