Aanvaller bevestigt dat vertrek naar United serieuze optie is Toch transfer Gakpo? Van Nistelrooy baalt van onzekerheid

Door Jeroen Kapteijns

ROTTERDAM - De bal ging op de paal en een paar keer de tribune in, maar uiteindelijk pikte Cody Gakpo op het kunstgras van Excelsior, net voordat hij gewisseld werd, toch zijn goaltje mee. Met ook nog eens twee assists had de Eindhovenaar een fors aandeel in de 1-6 zege, waarmee PSV in Kralingen het chagrijn van de Champions League-uitschakeling een beetje wegspoelde. Of het zijn laatste wapenfeiten als PSV’er zijn geweest, wordt de komende dagen duidelijk.