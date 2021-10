Ronald Koeman blij met woorden clubbaas Joan Laporta

„Natuurlijk zijn die woorden belangrijk, als we daar samen niet duidelijk over zijn, is het moeilijk samenwerken. We moeten geduld hebben. De steun van Laporta is belangrijk”, aldus Koeman. „Als ik die niet heb, is het moeilijk om rust in mijn hoofd te hebben en geduldig te kunnen werken.”

„Hij heeft me afgelopen avond gebeld, we hebben toen gepraat. In dat opzicht is er nu in ieder geval duidelijkheid. Ik moet toegeven dat wat hij heeft gezegd, mij wat rust geeft. Maar ik weet dat het draait om de resultaten. Na de interlandperiode hebben we drie thuiswedstrijden, die moeten we winnen.”

De geschorste Koeman zag vanaf de tribune in Madrid hoe zijn elftal met 2-0 verloor van Atlético. „We hebben na rust goede mogelijkheden gehad om terug in de wedstrijd te komen, maar helaas lukte het niet om te scoren. De instelling van de ploeg was goed. Het is heel moeilijk om tegen een ploeg die met zoveel spelers zo goed verdedigt veel kansen te creëren.”

Barcelona ontvangt na de interlandperiode in een week tijd Valencia, Dinamo Kiev (Champions League) en Real Madrid in Camp Nou. „We kunnen uit deze situatie komen, maar dat is niet in één dag opgelost”, aldus Koeman. „We moeten hard werken, onze jonge talenten speeltijd geven en zorgen dat onze geblesseerde aanvallers terugkomen.”