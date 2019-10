Krul kreeg appje uit staf Oranje: ’Ik ben beter dan Cillessen’

„Ik heb een appje gekregen van keeperstrainer Patrick Lodewijks”, vertelde Krul maandagavond bij Ziggo Sport. „Normaal gesproken heb ik één keer in de paar weken contact met hem, maar nu stuurde hij een berichtje dat hij de beelden had gezien”, aldus de doelman van Norwich City, die van zowel Marcus Rashford als Anthony Martial een strafschop stopte.

„Ik weet dat ze blij zijn dat ik weer op het hoogste niveau speel en dat ze me in de gaten houden”, zei Krul. „De bondscoach wil graag vasthouden aan een vaste groep en, maar ik moet gewoon zo doorgaan als hoe ik nu bezig ben. Hopelijk komt Oranje dan weer”, vertelde de doelman, die vier jaar geleden op bezoek bij Kazachstan zijn laatste interland speelde. In totaal kwam Krul acht keer uit voor het Nederlands elftal.

„Of ik beter ben dan Jasper Cillessen? Ja, dat vind ik wel”, lachte Krul, die als vervanger van de vaste keeper van Oranje in 2014 zijn finest moment kende. Bondscoach Louis van Gaal bracht hem in de kwartfinale op het WK tegen Costa Rica vlak voor de penaltyserie in, waarna de Haagse keeper twee strafschoppen stopte en Oranje zo naar de halve finale loodste.

