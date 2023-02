SC Heerenveen nog zonder Andries Noppert

Ook Pelle van Amersfoort is weggevallen met een spierblessure. De aanvaller moest in de rust van de wedstrijd tegen FC Utrecht gewisseld worden.

„Als oud-speler van NAC weet ik wat een bekeravond kan losmaken. Daar zullen we goed mee om moeten gaan”, aldus SC Heerenveen-trainer Kees van Wonderen.

De trainer van de tegenstander, Peter Hyballa, wist gedurende zijn vorige periode in Breda door te stoten tot de halve finale van het bekertoernooi door onder andere AZ eruit te knikkeren. In de halve finale bracht Feyenoord met een 7-1 zege de opmars van NAC hardhandig tot stand. De bekerfinale zou dat jaar vanwege de corona-uitbraak niet gespeeld worden. De huidige Heerenveen-speler Thom Haye maakte deel uit van het team van Hyballa. Ook SC Heerenveen-topscorer Sydney van Hooijdonk heeft een verleden in Breda.