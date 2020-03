Sport Kort: Bondsbestuur beëindigt handbalcompetities zonder kampioenen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Handbal: NHV beëindigt handbalcompetities zonder kampioenen

21.46 uur: Het bondsbestuur van het Nederlands Handbal Verbond (NHV) heeft besloten om alle competities in het seizoen 2019-2020 te beëindigen. Door de maatregelen tegen het coronavirus is een herstart niet meer mogelijk. Alle competities worden afgesloten zonder kampioen en zonder reglementaire promotie/degradatie.

In de Nederlandse paardensportwereld gaan tot 1 juni diverse NK's niet door, waaronder het NK dressuur, dat gepland stond van 29 tot en met 31 mei in Ermelo. Afhankelijk van de ontwikkelingen wordt gekeken naar mogelijkheden om de kampioenschappen later in het seizoen alsnog te laten plaatsvinden.

Eerder was al een streep gegaan door het CHIO in Rotterdam. Het evenement, dat behoort tot de hoogste categorie in de internationale paardensport, zou van 18 tot en met 21 juni worden gehouden in het Kralingse Bos. Vanwege de coronacrisis is besloten de 72e editie door te schuiven naar 2021.