Ajax-spits Sébastien Haller sluit seizoen af als topscorer Eredivisie

De spits maakte 21 competitietreffers voor Ajax. Hij trof ook elf keer doel in de Champions League. Alleen Karim Benzema en Robert Lewandowski maakten dit voetbaljaar vooralsnog meer doelpunten in de koningsklasse van het Europese clubvoetbal.

De 27-jarige Haller verruilde anderhalf jaar geleden West Ham United voor Ajax, dat ruim 22 miljoen euro voor hem betaalde. Na het wegvallen van de geblesseerde vleugelspits Antony kwam hij de afgelopen weken lastiger tot scoren. Haller maakte woensdag in de kampioenswedstrijd tegen sc Heerenveen (5-0) zijn eerste doelpunt sinds 20 maart.

Tadic

Loïs Openda maakte dit seizoen 18 doelpunten voor Vitesse in de Eredivisie. Vangelis Pavlidis (AZ) en Ricky van Wolfswinkel (FC Twente) bleven steken op 16 competitietreffers.

Dusan Tadic bereidde de meeste doelpunten voor in de Eredivisie. De aanvoerder van Ajax leverde 19 assists. Hij was de eerste speler met zoveel beslissende voorzetten sinds Luciano Narsingh in het seizoen 2011-2012, die destijds twintig doelpunten voor sc Heerenveen voorbereidde.