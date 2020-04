Voorzitter TT Assen: ’Denk dat er wel plek voor ons is’

„Als wij graag willen, dan denk ik dat er wel plek is voor ons. Die status hebben we. Maar hoe een ingekorte kalender eruit komt te zien, kan ik niet inschatten. Dorna hoopt toch nog tien Grand Prix’ te kunnen houden”, vertelde Bos die van Ezpeleta vernam dat het doorgaan van de MotoGP’s in Finland (12 juli) en Duitsland (21 juli) nog verre van zeker is. „Het is pingpongen met de kalender.”

Ook op het TT Circuit wordt het puzzelen. „We moeten eerst maar eens wat gaan schuiven in onze eigen kalender en overleggen met gemeente en provincie, onze belangrijke stakeholders”, zei Bos. In de maand augustus zouden drukbezochte evenementen als het WK Superbike en de Gamma Racing Day op het TT Circuit Assen plaatshebben. Vanwege de beperkende maatregelen door de coronacrisis tot 1 september werden die afgelast. GRD-organisator Lee van Dam wil van afstel niets weten. Hij opteert voor verplaatsing van het gecombineerde auto-motor-kartfestijn naar de maand september waarin op 6/9 tevens de DTM-autorace staat gepland.

Het WK Superbike met thuisfavoriet Michael van der Mark en het Nederlandse team Ten Kate Racing wil eveneens graag naar Assen komen nadat de race al eerder dit jaar werd verplaatst naar augustus. TKR-teammanager Kervin Bos (geen familie van) is echter verre van optimistisch. Ook ten aanzien van de TT. „Ik begrijp de TT wel. Zij zullen er alles aan doen om nog te racen want uit de TT komt de helft van de circuitinkomsten. Het grote probleem is om al die Italianen, Spanjaarden en Engelsen uit die door het coronavirus getroffen landen naar Nederland toe te halen. Hoe krijg je die ons land in?”, schetste hij onder andere de situatie waarin ook zijn Engelse chef monteur Nick Chanley zit. Die kan cq. mag zijn land nog niet uit.

„Maar nog het meest irritante is dat Dorna ook niet weet hoe ons kampioenschap verder moet verlopen. Er is geen pijl op te trekken”, meende Bos. Eerder in het prille seizoen liet hij in een sms-je weten te denken dat de motorraces in Qatar in maart jl. de laatste van het seizoen zullen zijn. Nu nuanceert hij die gedachte. „Poeh, ik weet het ook niet, maar het lijkt mij onwaarschijnlijk dat er nog geracet gaat worden in verband met de reisbeperkingen. En ga je in oktober of november drie events in een maand houden, dan heeft dat financiële gevolgen voor veel teams die het nu al heel zwaar hebben. Er hangt dan ook geen positieve stemming bij de teams.”

Bij Ten Kate Racing wordt in deze raceloze periode dan ook maximaal op kosten bespaard omdat er geen inkomsten zijn. Met sponsoren, teamleden met vaste contracten en met de enige professionele coureur Loris Baz wordt overlegd om samen en in alle redelijkheid inschikkelijkheid te tonen. Motorzaak en moederbedrijf Ten Kate uit Nieuwleusen draait daarentegen door. „Gelukkig is daar bedrijvigheid. Die afdeling is het schip die ons drijvende houdt”, lacht de teammanager van het raceteam dat in Australië met Yamaha-motoren zo ambitieus aan het seizoen begon. Het lijkt een eeuwigheid geleden