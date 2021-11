EK kortebaan: Kira Toussaint voldoet aan verwachtingen op 200 rugslag

Arno Kamminga, het andere boegbeeld van de Nederlandse equipe, ging met de derde tijd door naar de halve finales op de 100 meter schoolslag. Kamminga kwam uit op 56,42. Ilja Sjimanovitsj uit Belarus was de snelste: 56,04.

Thom de Boer en Jesse Puts plaatsten zich voor de halve finales op de 50 meter vrije slag. De Boer had met 21,02 de tweede tijd, Puts (21,12) de vierde. De Italiaan Lorenzo Zazzeri was de snelste in de series: 20,92. Kenzo Simons (21,22, 6e) en Stan Pijnenburg (21,32, 10e) zaten qua tijd ook goed, maar alleen de beste twee zwemmers per land kunnen zich plaatsen.

Marrit Steenbergen was met 59,08 goed voor de derde tijd in de series op de 100 meter wisselslag. Hier was de Zweedse Sarah Sjøstrøm de snelste: 58,65. Ook Kim Busch (59,29, 5e) mag terugkomen voor de halve finales. De Nederlandse mannen plaatsten zich als vierde voor de finale op de 4x50 meter wisselslag. Pijnenburg, Kamminga, Puts en De Boer zwommen een tijd van 1.33,07. De Russen waren het snelst: 1.32,69.