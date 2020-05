Indiase hockeylegende Balbir Singh (95) overleden

Centrumspits Singh was in 1948 de sterspeler van het elftal dat India de eerste gouden olympische medaille als een onafhankelijke staat bezorgde. Saillant detail: uitgerekend Groot-Brittannië werd in Londen met 4-0 verslagen. Singh, die het toernooi nog als bankzitter was begonnen, zette zijn handtekening onder de eerste twee treffers.

Met Balbir Singh in de ploeg zouden de Indiërs de olympische titel tweemaal op rij met succes verdedigen. Balbir geldt tevens als de grootste kwelgeest van het Nederlandse hockey. In de olympische finale van 1952 in Helsinki maakte de balvirtuoos vijf goals tijdens de 6-1 zege op Oranje.

De derde en laatste olympische titel die Balbir Singh veroverde, was tijdens de absolute hoogtijdagen van het Indiase hockey. Tijdens de goldrush van Melbourne in 1956 wonnen de Indiërs alle duels. Het doelsaldo was veelzeggend: 38-0. Singh was destijds de captain van India.

Na zijn actieve carrière was Balbir Singh onder meer bondscoach van India. Onder zijn leiding won India in 1975 in Maleisië de wereldtitel en onttroonde daarmee Nederland, dat twee jaar eerder in Amstelveen voor de eerste keer wereldkampioen was geworden.