Inzaghi wil niet vertrouwen op voorsprong: ’Koel hoofd en heet hart’

„Dit is een van de belangrijkste wedstrijden in de historie van Inter in meer dan 100 jaar”, zei Inzaghi. „We zijn nog altijd 90 minuten plus blessuretijd verwijderd van onze droom. We weten dat we een voordeel hebben, een verdiend voordeel. Maar we moeten niet achteroverleunen.”

De coach riep zijn spelers op de wedstrijd in te gaan met een „koel hoofd en een heet hart” net zoals ze een week eerder in de eerste wedstrijd in hetzelfde stadion hebben gedaan. Opnieuw zal de voetbaltempel in Milaan gevuld zijn met 75.000 toeschouwers. „We zijn er klaar voor”, zei Inzaghi. „Het wordt een geweldige wedstrijd die zorgt voor veel adrenaline.”

Inter is de laatste Italiaanse club die erin slaagde de Champions League te winnen. Dat deed ploeg uit Milaan in 2010, toen ze ook de Italiaanse titel en de beker wonnen. AC Milan won de Champions League voor het laatst in 2007.

AC Milan rekent op Leão

AC Milan-aanvaller Rafael Leão is volgens trainer Stefano Pioli fit genoeg om in actie te komen tegen Internazionale. De 23-jarige vleugelaanvaller miste door een dijbeenblessure de eerste wedstrijd

„Hij is hersteld, net als (Rade) Krunic en (Junior) Messias”, zei Pioli toen hij naar Leão werd gevraagd. „Als alles goed gaat, zijn ze beschikbaar voor de training van vanmiddag en morgen voor de wedstrijd.”

Pioli zei dat hij er vertrouwen in heeft dat Milan in staat is om een comeback te maken na de ontmoedigende nederlaag van vorige week tegen de stadgenoot. „We hebben een belangrijk doel voor ogen: de wedstrijd winnen en ons kwalificeren voor de finale, wat niemand zal voorspellen. Net zoals aan het begin van het seizoen niemand onze aanwezigheid in de halve finales zou hebben voorspeld”, zei Pioli.

„We weten dat we met een achterstand beginnen, maar we hebben ook de kwaliteit om die om te draaien”, vervolgde hij. „Niemand denkt dat Milan de finale nog kan halen. Maar ik weet dat we een geweldige wedstrijd kunnen spelen en ik weet hoe sterk mijn spelers zijn. We hebben wat fouten gemaakt, maar het verleden doet er niet toe.