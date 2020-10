Pieter Weening: ’Bidons zijn levensgevaarlijk geworden’

Pieter Weening ging na zo'n 55 kilometer hard onderuit. Ⓒ HH/ANP

VILLAFRANCA - Pieter Weening maakte een vreselijke smakker, nadat hij net als Geraint Thomas een dag eerder in de Giro, door een bidon ten val kwam. De 39-jarige Fries klapte, weliswaar beschermd door zijn helm, keihard met zijn hoofd tegen het asfalt en was een moment ’dizzy’, of zoals hij het zelf noemt. „Ik was even het noorden, oosten, westen en zuiden kwijt.”