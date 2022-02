Olympisch nieuws: Wüst grijpt naast plek in atletencommissie IOC

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Canadese ijshockeysters heroveren olympische titel

07.31 uur: De Canadese ijshockeysters hebben de olympische titel terug. Canada versloeg de Verenigde Staten in de finale in Beijing met 3-2 (2-0 1-1 0-1). De Amerikaanse vrouwen maakten vier jaar geleden in Pyeongchang een einde aan de dominantie van Canada op de Spelen.

’Team USA’ pakte het goud op de Spelen van 1998 in Nagano, waar de vrouwen voor het eerst een olympisch ijshockeytoernooi hadden. In 2002, 2006, 2010 en 2014 was Canada de beste, maar in 2018 wisten de Amerikaanse vrouwen de Canadese dominantie te doorbreken. Ze versloegen hun grote rivaal in de finale via shoot-outs.

De twee Noord-Amerikaanse landen stonden donderdag in Beijing weer tegenover elkaar in de finale. Via Sarah Nurse en aanvoerster Marie-Philip Poulin nam Canada in de eerste periode een voorsprong van 2-0. De 30-jarige Poulin, die in de vorige drie olympische finales ook al tot scoren kwam, tekende in de tweede periode ook voor de 3-0. Hilary Knight deed iets terug namens de Amerikaanse ijshockeysters en met nog 12,5 seconden op de klok in de laatste periode maakte Amanda Kessel de aansluitingstreffer, maar Canada hield stand en haalde de vijfde olympische titel binnen.

Canada had in de groepsfase ook al gewonnen van de VS (4-2). De Canadese vrouwen haalden in alle andere wedstrijden op de Spelen de dubbele cijfers. Ze versloegen Zwitserland in de halve finales met 10-3. Team USA bereikte de finale met winst op Finland (4-1). De Finse vrouwen pakten het brons door Zwitserland met 4-0 te kloppen.

Wüst grijpt naast plek in atletencommissie IOC

07.18 uur: Ireen Wüst heeft geen plek kunnen bemachtigen in de atletencommissie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De 35-jarige schaatsster was door sportkoepel NOC*NSF en de Nederlandse atletencommissie voorgedragen, maar kreeg niet genoeg stemmen om één van de twee beschikbare plaatsen in te nemen.

De Franse biatleet Martin Fourcade en de Zweedse skiester Frida Hansdotter werden door hun collega-sporters wel gekozen. Zij gaan voor acht jaar de atletencommissie in, die de belangen van de sporters behartigt. Van de bijna 2900 stemgerechtigde sporters bracht ruim 80 procent een stem uit.

Fourcade (33) ontving de meeste stemmen: 971. Hansdotter (36) eindigde als tweede met 694 stemmen. Wüst kreeg 338 stemmen, waarmee ze op de vijfde plaats eindigde. Zestien sporters hadden zich kandidaat gesteld voor een plek in de atletencommissie van het IOC.

De Brabantse schaatsster veroverde vorige week in Beijing op de 1500 meter haar zesde olympische titel. Wüst werd de eerste wintersporter met een gouden medaille op vijf Spelen. Ze sluit haar olympische carrière donderdag af op de 1000 meter. Wüst vond het een eer dat ze was voorgedragen door NOC*NSF. „Door mijn deelname aan vier Olympische Spelen weet ik als geen ander wat atleten nodig hebben om op het hoogste niveau te presteren”, zei de schaatsster eind vorig jaar. „Als lid van de atletencommissie wil ik het verschil maken en ervoor zorgen dat de stem van de sporters duidelijk wordt gehoord en dat we de volgende generatie sporters kunnen helpen hun olympische droom waar te maken.”

Ireen Wüst is Nederlands meest succesvolle olympiër ooit. Ⓒ ANP/HH

IOC-voorzitter Bach ontmoet boze Amerikaanse kunstrijders

07.10 uur: De Amerikaanse kunstrijders hebben in Beijing een ontmoeting gehad met voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). ’Team USA’ eindigde aan het begin van de Olympische Spelen in de landenwedstrijd als tweede achter Rusland, maar de medailles zijn nog steeds niet uitgereikt vanwege de dopingzaak rond de Russin Kamila Valieva. De Amerikanen zijn boos over de gang van zaken en eisen dat er wel een medailleceremonie komt.

„Voorzitter Bach wilde de Amerikanen spreken om te horen hoe ze zich voelen, verder geven we geen details over deze ontmoeting”, zei IOC-woordvoerder Mark Adams. Japan, dat als derde eindigde, had volgens Adams geen behoefte aan een gesprek met Bach over de zaak.

Een dag na de landenwedstrijd kreeg de 15-jarige Valieva te horen dat een dopingtest bij haar van eind vorig jaar een positieve uitslag had gegeven. Het Russische antidopingbureau legde de kunstrijdster in eerste instantie een voorlopige schorsing op, maar die werd al snel weer opgeheven. Het IOC, de internationale schaatsfederatie ISU en het mondiale antidopingbureau WADA stapten daarop naar het sporttribunaal CAS. De rechters bepaalden dat Valieva ’gewoon’ mag meedoen aan de individuele wedstrijden in Beijing.

Het IOC besloot zich neer te leggen bij die uitspraak, maar benadrukte dat Valieva wel verdachte blijft in een dopingzaak. De uitslag van de landenwedstrijd blijft daarom onder voorbehoud. Als Valieva donderdag bij de eerste drie eindigt in het individuele toernooi, worden de medailles voorlopig ook niet uitgereikt.

Eerste dag zonder positieve coronatest op Spelen

06.53 uur: De Olympische Spelen van Beijing heeft voor het eerst een dag zonder positieve coronatests achter de rug. De bijna 69.000 tests die woensdag werden uitgevoerd, leverden louter negatieve uitslagen op. In de dagen ervoor testte steeds nog een enkeling positief.

Op het vliegveld van Beijing kwamen woensdag zeven deelnemers aan de Spelen aan. Zij testten allemaal negatief. Dat gold in de gesloten ’superbubbel’ die de Chinezen hebben gemaakt ook voor alle deelnemers, die dagelijks een coronatest ondergaan.

In totaal hebben de Chinezen sinds 23 januari bijna 1,6 miljoen coronatests uitgevoerd bij sporters, officials, journalisten, vrijwilligers en andere stakeholders, die in een eigen ’bubbel’ zitten en geen contact kunnen hebben met de plaatselijke bevolking. Het leverde vooralsnog 435 positieve uitslagen op. In de dagen voor de opening van de Spelen, toen de meeste deelnemers in Beijing aankwamen, ging het om enkele tientallen positieve gevallen per dag. Gedurende de Spelen nam dat aantal steeds verder af.

„Dit laat zien dat de voorzorgsmaatregelen die we hebben genomen effectief zijn”, zegt Huang Chun, die namens het Chinese organisatiecomité verantwoordelijk is voor de coronabestrijding. „We hebben een succesvol model gevonden voor Winterspelen tijdens een pandemie.”

De Bruin 20e en 24e op tweede trainingsdag in viermansbob

06.46 uur: De Nederlandse bobsleeërs hebben tijdens de tweede trainingsdag van de viermansbob op de Olympische Spelen de 20e en 24e tijd genoteerd. In het Yanqing National Sliding Centre kwamen piloot Ivo de Bruin en zijn remmers in de derde run tot een tijd van 59,90 seconden, in de vierde run klokten ze 1.00,50.

Met zijn tijd in de derde run verbeterde De Bruin zich ten opzichte van de twee trainingsruns van woensdag. De tijd in de vierde afdaling was gelijk aan die in de tweede run. Een opsteker voor de piloot zijn de starttijden, die elke run sneller zijn. In de vierde run startte het viertal in 5,20 seconden, de eerste keer was dat nog 5,34. Dat was voor De Bruin en zijn team de eerste kennismaking met de baan in Yanqing in de viermansbob.

De Canadees Justin Kripps zette in beide trainingsruns van donderdag de beste tijd neer (58,81 en 59,22). Vrijdag volgen nog twee trainingen. Zaterdag en zondag zijn de wedstrijden in de viermansbob.

Olympische biatlonwedstrijd vrouwen dag eerder wegens extreme kou

06.40 uur: De 12,5 kilometer massastart voor vrouwen bij het biatlon op de Olympische Spelen is met een dag vervroegd. De medailles worden nu vrijdag verdeeld in plaats van zaterdag.

De organisatie van de Spelen heeft daartoe besloten vanwege de te verwachten extreme kou in de bergen van Zhangjiakou. Dat betekent dat de laatste twee biatlonwedstrijden allebei vrijdag zijn. De mannen hebben die dag de 15 kilometer massastart op het programma staan.

De start van de olympische estafette bij de mannen in het biatlon was dinsdag vanwege de verwachte extreme kou al met 2,5 uur vervroegd vanwege de kou. De regels van de internationale biatlonbond IBU schrijven voor dat bij min 20 graden een wedstrijd moet worden afgelast. In dergelijke bittere kou acht de bond het fysiek niet meer verantwoord.