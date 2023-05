Premium Het beste van De Telegraaf

Geen Ajax-thuis, maar vwo-eindexamen voor achttienjarige Groningen-verdediger Geen Brobbey maar eindexamen voor Blokzijl: ’Vrienden konden erom lachen’

AMSTERDAM - FC Groningen-verdediger Thijmen Blokzijl (18) had dinsdagmiddag geen Brian Brobbey, maar een stapel examenpapieren voor zijn neus. Met het pennetje in de hand had hij er al negentig minuten aan formules op zitten toen zijn teamgenoten om 15.00 begonnen aan het restant van het duel tegen Ajax. Tussen half twee en half vijf maakte het grote talent uit de eigen opleiding namelijk zijn vwo-eindexamen economie. „Het ging wel goed, eigenlijk”, was Blokzijl kort na afloop tevreden.