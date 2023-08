Lineth Beerensteyn hekelt praatjes Amerikanen

Niet alleen omdat de winnaar van het vorige WK, waarin het in de finale Oranje met 2-0 versloeg, een geduchte tegenstander is. Het Nederlands elftal had de Amerikanen immers in een eventuele halve finale in Auckland opnieuw kunnen treffen. In de groepsfase speelden de twee finalisten van ‘Frankrijk 2019’ namelijk al tegen elkaar (1-1).

Beerensteyn had zich vooral geërgerd aan het gedrag van de speelsters van Team USA, vertelde zij in Wellington tijdens de afsluitende persconferentie voor de ‘Europese’ kraker tegen Spanje. ,,Vanaf de start van het WK hadden ze al een ontzettend grote mond”, stelde de spits van Oranje.

Amerikaanse hoogmoed

De hoogmoed van de Amerikanen viel verkeerd bij de 26-jarige spits van Juventus. ,,Ze spraken al over de finale en zo. Ik dacht bij mezelf: volgens mij moet je het eerst op het veld laten zien, voordat je allerlei praatjes hebt.”

Treurnis bij de Verenigde Staten Ⓒ ANP/HH

Beerensteyn vertelde ‘opgelucht’ te zijn dat de grootmacht door Zweden uit het toernooi is geknikkerd. Ze had nog wel een boodschap voor de Amerikaanse speelsters: ,,Ik wil niet beledigend overkomen, want dat is niet mijn bedoeling. Ik heb nog altijd veel respect voor die ploeg”, legde de aanvalsleider uit. ,,Maar als ik hun was zou ik dit meenemen naar een volgend toernooi: praat niet over zaken die nog heel ver voor je liggen. Ik hoop dat ze daarvan zullen leren.”

Enkelblessure

Beerensteyn, die twee duels aan de kant had gezeten nadat ze in de openingswedstrijd tegen Portugal haar rechterenkel blesseerde, volgde na de 2-0 zege op Zuid-Afrika een aangepast programma. De dag na dat duel ontbrak ze op het trainingsveld: ,,Het was onze uitlooptraining. Ik vond het voor mezelf verstandiger om in de gym wat uit te fietsen en daar was de medische staf het ook mee eens.”

Ze was tegen Zuid-Afrika in haar 93e interland (26 goals) tot de bodem gegaan. Beerensteyn: ,,Ik had tegen Zuid-Afrika negentig minuten ‘plus’ gespeeld, waardoor de enkel zwaar was belast. Vandaar dus dat fietsen. De enkel voelt weer helemaal goed”, aldus de snelle aanvalster, die tegen Zuid-Afrika de 2-0 voor haar rekening nam en ‘een loodzware wedstrijd’ verwacht tegen Spanje. ,,Ik denk dat het een interessant duel wordt tussen twee heel sterke ploegen.”