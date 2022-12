Novak Djokovic speelt bij terugkeer in Australië eerst in Adelaide

De 35-jarige Serviër, voormalig nummer 1 van de wereld en winnaar van 21 grandslamtitels, moest dit jaar aan de vooravond van het toernooi in Melbourne het land uit omdat hij zich niet had laten inenten tegen het coronavirus. Dat gebeurde na een aantal rechtszaken.

De regels in Australië zijn inmiddels versoepeld. Er is geen vaccinatieplicht meer voor bezoekers en de minister van Immigratie heeft Djokovic een visum gegund. Het toernooi in Adelaide begint op 1 januari. Djokovic is niet de enige topspeler in het deelnemersveld. Ook Felix Auger-Aliassime, Danill Medvedev en Andrej Roeblev spelen in Adelaide.

Djokovic won dit jaar de afsluitende ATP Finals en gaat in de Australian Open op jacht naar een tiende eindzege.