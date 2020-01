Dit zijn komend jaar de deelnemers aan de Premier League of Darts

Michael van Gerwen, Rob Cross, Gerwyn Price en Michael Smith waren automatisch geplaatst voor de Premier League van 2020, omdat zij de top-4 vormen op de wereldranglijst, de Order of Merit. Naast dit kwartet verschijnen ook kersverswereldkampioen Peter Wright, Gary Anderson, Nathan Aspinall, Glen Durrant en Daryl Gurney aan de oche.

Vorig jaar - in 2019 - deden er voor het eerst ’contenders’ mee. Zo deed Jeffrey de Zwaan voor Nederland mee en speelde hij in Ahoy tegen Cross. Deze zogenaamde contenders werden in het leven geroepen door de afmelding van de geblesseerde Anderson. John Henderson en Fallon Sherrock, de vrouwelijke sensatie van het afgelopen WK, zijn onder meer contenders komend Premier League-seizoen.

De Premier League of Darts doet dit jaar ook weer Ahoy in Rotterdam aan, op 25 en 26 maart. De finale is op 21 mei in de O2 Arena in Londen.

