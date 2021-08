Myron Boadu grijpt met AS Monaco knullig naast Champions League

Shakhtar had de heenwedstrijd in Monaco met 0-1 gewonnen en kon dus met vertrouwen aan de terugwedstrijd in Kiev beginnen. Al was dat er helemaal niet aan te zien in de eerste helft - de bezoekers waren duidelijk de baas. Fysiek sterker en scherper in de duels, maar ook voetballend was Monaco voor de pauze de betere ploeg. Dat resulteerde ook in kansen: na nog geen twintig minuten voetballen had Ben Yedder de achterstand van de Monegasken al uitgewist. Een verdiende 0-1-voorsprong voor Monaco.

De ploeg van coach Niko Kovac rook bloed en bleef Shakhtar overbluffen. Na 38 minuten trof Badiashile op een vrije trap de paal, maar een minuut later was het wél raak. Weer Ben Yedder, die werd door Matviyenko helemaal vrijgelaten, waarop de Fransman de 0-2 maar binnen te duwen had. Meteen ook de ruststand, mede doordat Ben Yedder z’n derde van de avond naast het doel van Pyatov legde.

Na de pauze was Monaco minder dominant, al kreeg het via opnieuw Ben Yedder nog een uitstekende kans op de 0-3 - Pyatov stond in de weg. En zoals dat dan gaat in voetbal, viel de treffer aan de overkant. Na een goeie combinatie met Traoré bediende Alan Patrick mede-Braziliaan Marlos, die de 1-2 in de korte hoek binnentrapte. Shakhtar was zo weer helemaal terug in de wedstrijd en op weg naar verlengingen, want doelpunten vielen er niet meer - ondanks een dot van een kans voor Volland.

Ook in die verlenging leek er aanvankelijk geen goal meer te vallen. Iedereen maakte zich al op voor strafschoppen, maar dat was buiten Monaco-verdediger Aguilar gerekend. De Fransman toucheerde een ongevaarlijke bal onbedoeld over doelman Nübel in eigen doel. Brute pech voor Monaco, dat zo naast de groepsfase van de Champions League greep. Myron Boadu keek 120 minuten toe vanaf de bank.

Primeur voor Sheriff Tiraspol: eerste Moldavische club in groepsfase Champions League

FC Sheriff Tiraspol heeft voor een primeur gezorgd door zich als eerste Moldavische club ooit te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Het wipte Dinamo Zagreb in de laatste voorronde.

Sheriff had dankzij de 3-0 zege vorige week op Dinamo een riante uitgangspositie en wist deze vanavond te verzilveren. Het duel in Kroatië eindigde in 0-0. Voor Sheriff, dat eerder ook Rode Ster Belgrado uitschakelde, betekent dat dus een primeur: het is de eerste club uit Moldavië die de poulefase van de Champions League weet te bereiken.

Ook RB Salzburg plaatste zich. De 1-2 overwinning bij Brøndby was ruimschoots voldoende, nadat Salzburg het heenduel thuis al met 2-1 had gewonnen.