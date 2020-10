Sean Klaiber over pikante Ajax-uitspraak: ’Niet slim’

,,Twee jaar geleden zei ik dat, dat kwam toen in de adrenaline na de wedstrijd en door de rivaliteit tussen beide clubs. Op dat moment zei ik dat, maar het is natuurlijk nooit slim om dat te zeggen in de media. Ik denk dat ik het daarbij moet laten en op het veld moet laten zien wat ik voor waarde kan hebben voor Ajax.'

Emotioneel

Dat Klaiber als jongen van de club bij FC Utrecht vertrekt, laat hem niet koud. In een interview met FC Utrecht TV stonden de tranen in de ogen bij Klaiber vochtig toen het daarover ging. Na dertien jaar en 153 officiële duels trekt hij de deur van de Galgenwaard achter zich dicht. ,,Dit is waar ik al die tijd naar toe heb gewerkt. Nu is het zover. Het is al een paar dagen aan de gang. Nu valt er wel iets van me af. Tot twee weken terug, bij de wedstrijd tegen VVV, dacht ik dat ik dit seizoen bij FC Utrecht zou blijven. Een paar dagen later kreeg ik het te horen en is alles in een stroomversnelling gegaan”, aldus Klaiber, die blij is dat hij een mooi bedrag heeft opgeleverd voor FC Utrecht (iets minder dan 5 miljoen euro, met de mogelijkheid dat het oploopt tot 7 miljoen euro door bonussen, red.). ,,Na dertien jaar bij de club ben ik trots dat ik FC Utrecht zo’n bedrag heb opgeleverd.”

Klaiber wordt bij Ajax herenigd met Ten Hag, die trainer onder wie hij zijn doorbraak beleefde bij FC Utrecht. ,,Ik heb met Erik gesproken. Ik heb een heel goede tijd met Erik gehad bij FC Utrecht. Ik kwam van Dordrecht en hij haalde me terug naar Utrecht. Onder hem heb ik bepaalde stappen gezet die van mij een betere speler hebben gemaakt. Daar heb ik altijd een goed gevoel aan overgehouden.”

Samenwonen

De kersverse Ajacied gaf duidelijk geëmotioneerd aan, dat het voor hem een vreemd gevoel is om FC Utrecht te verlaten. ,,Natuurlijk. Dit zou mijn veertiende seizoen worden bij. Natuurlijk is dat raar. Je kunt het vergelijken met als je net een nieuwe vriendin hebt en in een keer samen gaat wonen, terwijl je altijd thuis hebt gewoond. Dan mis je je ouders misschien ook. Zo voelt het voor mij nu. Ik heb hier dertien jaar gezeten. Ik heb genoten. Maar het is voor mij zo goed.”

Klaiber had ook een boodschap voor de supporters. ,,Ik denk dat de band goed is geweest, zoals het hoort. Bedankt voor alles. Blijf je club steunen. Dat is het belangrijkste. Zeker in deze tijd.”

Terug bij Ajax

De transfer naar Ajax betekent voor Klaiber een terugkeer naar de club, waarvoor hij als jeugdspeler al een jaartje speelde. Hij speelde één seizoen in de D3 van de Amsterdamse topclub. ,,Ik had toen een heel andere positie, ik was nog aanvaller. Het was heel speciaal voor mij en mijn ouders. Het was natuurlijk mijn droom om voor het eerste van Ajax te spelen. Die mislukte en dan ga je verder. Nu ik hier ben, maakt dat de cirkel wel rond.”

