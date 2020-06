Luuk de Jong over barbecue: ’Het was niet slim’

Het totale gezelschap overschreed het maximale aantal van tien personen dat op dit moment bij elkaar mag zijn. Het zorgde voor veel ophef, maar voor De Jong – die snel door het stof ging – liep het met een sisser af.

„Die spelers zijn mijn buren. Ze hadden ons uitgenodigd, we gingen ernaartoe en dan wordt er zo’n foto gemaakt en valt iedereen erover. Het was niet slim om te doen. We waren allemaal negatief getest en alleen met familie, maar we weten dat we fout zaten. We hebben onze excuses aangeboden en die zijn gelukkig geaccepteerd. Daarmee is dat hoofdstuk afgesloten.”

