Hereniging Van den Belt en Beelen vlak na promotie met PEC: ’Je weet dat dit kan gebeuren’

Van den Belt keek afgelopen week al reikhalzend uit naar een mogelijke hereniging met Beelen. „Thomas is een maatje van me. We hebben bij PEC veel samen opgetrokken en samen in de jeugd gespeeld. Het zou leuk zijn als hij ook naar Feyenoord komt.”

De eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen was zaterdagmiddag een bijzondere voor Van den Belt, omdat zijn vorige club PEC Zwolle de tegenstander was. Bij de Zwollenaren ontbrak Beelen in de selectie en dat bleek niet voor niets, want nadat er wekenlang getrokken was aan de talentvolle centrumverdediger, bleken Feyenoord en PEC Zwolle overeenstemming te hebben bereikt. De transfersom bedraagt 2,7 miljoen euro, waarmee Beelen een van de grootste uitgaande transfers ooit is geworden in de clubhistorie, en de Zwolse club heeft daarnaast bonussen en een doorverkooppercentage bedongen.

Een van de uitblinkers

Beelen heeft een bijzonder carrièreverloop achter de rug. De Harderwijker werd als jeugdspeler gescout door FC Twente en speelde enkele jaren in de academie, maar na het stopzetten van het busjesvervoer door de Enschedese club besloot hij terug te gaan naar amateurclub VVOG. Daar werd hij opgepikt door PEC Zwolle, maar stagneerde zijn ontwikkeling met het eerste elftal in zicht. Beelen zat op de bank bij het tweede, dreigde te worden weggestuurd, maar alles veranderde met de komst van trainer Dick Schreuder. Die onderkende de potentie van de voetballend sterke Beelen en haalde hem naar het centrum van de defensie, waar hij afgelopen seizoen een van de uitblinkers was van promovendus PEC Zwolle.

FC Twente meldde zich als eerste voor Beelen, maar kreeg de afgelopen weken concurrentie van AZ, PSV en Feyenoord. De Rotterdammers bleken het meest doortastend. Beelen meldt zich aan het begin van de week voor de medische keuring en afronding van de deal, waarna hij snel zal aansluiten op het trainingsveld, waar hij zijn oude maatje Van den Belt treft.

Die heeft al een hele trainingsweek en een officieus debuut bij zijn nieuwe club achter de rug. In de eerste oefenwedstrijd van het seizoen kon Van den Belt zijn stempel nog niet drukken. Feyenoord won met 3-1 door goals van Danilo, Ezequiel Bullaude en nieuweling Yankuba Minteh. De Gambiaan, die door Feyenoord wordt gehuurd van Newcastle United, dat hem deze zomer overnam van het Deense Odense BK, maakte een goede indruk.

Vergelijking met Wieffer

Het was voor Van den Belt een bijzondere gewaarwording om te zien dat er sinds het recente promotiefeest al zoveel is veranderd bij PEC Zwolle. Behalve hijzelf zijn inmiddels ook trainer Dick Schreuder (CD Castellon), Younes Taha (FC Twente), Rav van den Berg (Middlesbrough) en dus Beelen vertrokken. „Dat is gek maar ergens ook wel mooi. Als je een goed jaar hebt gehad met z’n allen, weet je dat dit kan gebeuren. Ik was de eerste die wegging. Het is logisch dat het veel aandacht heeft getrokken, als je met zo’n speelstijl promoveert.”

Van den Belt beseft dat het een flinke stap is die hij moet zetten van de Keuken Kampioen Divisie naar de top van de Eredivisie, maar kan moed putten uit de manier waarop vorig seizoen Mats Wieffer een vergelijkbare stap heeft gemaakt. „Dat is een vergelijking die iedereen snel maakt als je vanuit de Keuken Kampioen Divisie naar Feyenoord gaat. Het is een mooie vergelijking, maar ik heb mijn eigen plan en mijn eigen traject. Ik hoop ook zo’n scenario te hebben. Het is voor hem heel mooi uitgepakt met een basisplaats en Nederlands elftal. Zoiets hoop je natuurlijk ook te bereiken.”