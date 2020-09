Willem II steunt gemeente Tilburg: ’Dit was de juiste afweging’

Fans van Willem II keken samen op een plein naar de wedstrijd tegen Rangers FC. Burgemeester Theo Weterings, tevens voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, had een vergunning voor het feest bij het stadion gegeven. Daar hadden zich volgens hem zo’n 500 fans verzameld zonder 1,5 meter afstand te houden. Ook zongen ze, wat in strijd is met de coronaregels.

Ongecontroleerd

„Wij vinden dat de gemeente de juiste afweging heeft gemaakt om onze supporters op één plek samen te laten komen en te faciliteren. Daarmee wordt voorkomen dat Willem II-supporters zich ongecontroleerd door de binnenstad en daarbuiten gaan begeven”, aldus algemeen directeur Martin van Geel.

„Want dat al onze supporters na vijftien jaar weer een Europese thuiswedstrijd voor de buis zouden gaan bekijken, is een utopie. Zo’n wedstrijd willen ze samen beleven en dat vinden wij heel logisch. Daarentegen betreuren wij dat op het plein de coronarichtlijnen niet opgevolgd zijn. Ieder individu moet zijn of haar verantwoordelijkheid daarin nemen.”

’Spelen mét publiek’

De reglementen van de UEFA verboden dat er bij Willem II - Rangers FC supporters aanwezig waren. Volgens Van Geel kan het spelen met beperkt publiek juist de oplossing zijn van het probleem van de samenkomst van supporters.

„Bij onze eerste thuiswedstrijd, afgelopen zondag, waren bijna 4000 supporters aanwezig. Dat is uitstekend verlopen, mede doordat we weten welke personen in ons stadion aanwezig zijn en daar dus controle over hebben”, aldus de directeur. „Het veilig, verantwoord en gelijkmatig voller krijgen van voetbalstadions is in onze ogen de beste oplossing voor het voorkomen van dergelijke escalaties.”