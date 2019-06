’Chaos bij Kameroen, ploeg Seedorf weigert vliegtuig in te stappen’

Dat schrijft Het Nieuwsblad, gebaseerd op bronnen bij het persbureau AFP. Volgens de Belgische krant is er onenigheid over de wedstrijdpremies tussen de selectiespelers en de Kameroense voetbalbond. Volgens de lokale pers in Kameroen eisen de spelers een premie van 60.000 euro, terwijl de bond maar de helft wil bieden. Een oplossing moet snel gevonden worden, want Kameroen speelt dinsdagavond al de eerste groepswedstrijd tegen Guinee-Bissau.

De Ontembare Leeuwen wonnen twee jaar gelden de Afrika Cup nog. Ajax-doelman André Onana maakt deel uit van de huidige selectie, die een gooi gaat doen naar een nieuwe titel.