UPDATE Chaos bij Kameroen, ploeg Seedorf weigert vliegtuig in te stappen

Volgens een woordvoerster van het team zitten de spelers nog altijd in hun hotel in Yaoundé. Ze misten met opzet hun vlucht op donderdagavond. „De Ontembare Leeuwen zijn nog altijd in Yaoundé. Ze zijn het niet eens geworden over de hoogte van hun premies.”

Bronnen melden inmiddels aan persbureau Reuters dat er een opening is gevonden omdat het ministerie een aanvullende premie heeft beloofd voor de eerste overwinning op het toernooi. Naar verwachting vertrekken de manschappen van Seedorf en Kluivert later vrijdag alsnog naar Egypte.

De Ontembare Leeuwen wonnen twee jaar gelden de Afrika Cup nog. Ajax-doelman André Onana maakt deel uit van de huidige selectie, die een gooi gaat doen naar een nieuwe titel. Het elftal speelt volgens het wedstrijdschema dinsdag zijn eerste groepswedstrijd tegen Guinee-Bissau.

Bekijk ook: FIFA houdt Afrikaans voetbal extra in de gaten