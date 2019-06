UPDATE Kameroen naar Afrika Cup ondanks ruzie

Clarence Seedorf Ⓒ BSR/Soccrates

YAOUNDÉ - Het is chaos bij het Kameroen van bondscoach Clarence Seedorf en assistent Patrick Kluivert. De spelers van zijn selectie weigerden in eerste instantie het vliegtuig naar Egypte te nemen om deel te nemen aan de Afrika Cup, maar in de loop van vrijdag zijn de internationals toch afgereisd.