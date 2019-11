PSV net als vorig jaar in winter naar Qatar

De woordvoerder bevestigt dat de club net als vorig jaar overwintert in het land in het Midden-Oosten. Ajax maakte vorige maand al bekend dat het in de winterstop naar Qatar gaat.

PSV bereidde zich vorig seizoen op de tweede seizoenshelft voor op het futuristische sportcomplex Aspire Academy in Doha. De ploeg van coach Mark van Bommel speelde toen een oefeninterland in Doha tegen het Belgische Club Brugge.

Ajax kreeg kritiek op de keuze voor Qatar als locatie van het trainingskamp. Ook tijdens de aandeelhoudersvergadering van afgelopen vrijdag werden daar vragen over gesteld.