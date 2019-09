Emotioneel moment voor Feyenoord in Glasgow

Steven Berghuis, Eric Botteghin en Jaap Stam besloten om bij het Ibrox Stadium enkele bosjes bloemen en een Feyenoord-shirt neer te leggen.

„Het voelt goed om namens de club iets te doen voor Fernando Ricksen. Dit soort nieuws komt hard aan. Het was vreselijk om te horen”, aldus Berghuis, die naast Stam aanschoof bij de persconferentie en donderdag normaal gesproken in actie kan komen.

Eric Botteghin, Jaap Stam en Steven Berghuis namen bloemen en een Feyenoord-shirt mee. Ⓒ Reuters

„Zondag kwam te vroeg, maar ik verwacht dat ik morgen kan spelen. Ik heb gisteren getraind en ga dat zo ook doen”, ging de aanvaller verder. Het competitieduel van afgelopen weekeinde tegen ADO Den Haag (3-2 zege) moest hij missen vanwege een blessure.

Berghuis, die dit seizoen in acht duels goed was voor vijf goals en vier assists, is vastberaden om een goed resultaat neer te zetten in Glasgow. „Eigenlijk begint het toernooi nu pas echt. Je kunt jezelf in dit soort wedstrijden laten zien. Ook als club. Dat is belangrijk voor Feyenoord.”