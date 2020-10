Nog twee spelers AZ hebben corona, duel met ADO gaat door

In het totaal zijn nu vijftien spelers van AZ besmet geweest met het coronavirus. Een van hen is inmiddels negatief getest. Ondanks de vele afwezigen won AZ donderdag wel bij Napoli in de Europa League (0-1).

De club uit Alkmaar houdt zich naar eigen zeggen aan de voorschriften. „AZ heeft de afgelopen maanden de geldende procedures zorgvuldig gevolgd. De meerderheid van de positief geteste spelers vertoont geen klachten. Doordat besmettingen geconstateerd zijn bij de selectie heeft AZ preventief actie ondernomen”, meldt de nummer 2 van het afgebroken seizoen van de Eredivisie.