Gypsy King blijft op troon dankzij zege in knalpartij Tyson Fury heeft Deontay Wilder veranderd in zeurpiet met zwakheden

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Tyson Fury blijft voorlopig de almachtige koning der zwaargewichten bij boksbond WBC. De 33-jarige Engelsman rekende zaterdag in een knalpartij - met in totaal vijf knock-downs - opnieuw af met Deontay Wilder. The Gypsy King zag hoe zijn twee jaar oudere opponent zich kranig verweerde, maar uiteindelijk bleek de naar Mike Tyson vernoemde zigeunerszoon toch een maatje te groot.