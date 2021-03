Pijnlijk gelijkspel voor Feyenoord tegen hekkensluiter Emmen

Tegen de nummer laatst van de Eredivisie maakten de Rotterdammers opnieuw een stevige uitglijder. Feyenoord bleef de laatste weken hopen op een misstap van AZ en Vitesse en die zijn ook noodzakelijk om de vijfde positie op de ranglijst in te ruilen voor plek vier of drie.

Maar in deze vorm heeft de club, die financieel afgelopen dagen de noodklok luidde, geen enkel recht op een hogere notering en moeten de spelers vooral naar zichzelf kijken in plaats van naar de concurrenten.

Feyenoord staat zeven ronden voor het einde van de competitie op 48 punten, Vitesse staat als nummer vier op 51 en AZ op 52. Maar die laatste twee komen zondag nog in actie en kunnen dan weer meer afstand nemen.

In De Kuip zette Orkun Kökcü Feyenoord op het goede spoor. De international, die voor Turkije uitkomt, krijgt al wekenlang weer de voorkeur van zijn coach op het middenveld. Dat vertrouwen beschaamde hij tegen FC Emmen niet. Kökcü knalde zijn ploeg kort voor rust naar een 1-0 voorsprong. Hij gaf FC Emmen-doelman Michael Verrips van de rand van het strafschopgebied het nakijken.

Steven Berghuis feliciteert Orkun Kökçü na de 1-0. Ⓒ ANP

Even eerder was hij ook al dicht bij een treffer, toen hij van afstand de bal in de kruising poeierde, maar Verrips redde toen op sensationele wijze. De keeper was ook alert bij schoten van Feyenoords topscorer Steven Berghuis, die Verrips flink op de proef stelde en er alles aan deed om zijn totaal van vijftien treffers op te schroeven.

Dankzij de reddingen van Verrips kon de nummer laatste van de Eredivisie hoop blijven houden op een stuntje in Rotterdam. Dick Lukkien, de coach van FC Emmen, zag dat zijn elftal niet eens kansloos was. Luka Adzic kreeg de allermooiste kans toen hij bijna op de doellijn de bal in de hoek kon koppen, maar tot afgrijzen van al zijn medespelers aan de verkeerde kant van de paal mikte.

Kevin Blom gaf de strafschop op aanraden van de VAR. Ⓒ HH/ANP

De redding voor FC Emmen kwam via Michael de Leeuw, die vanaf de penaltystip Nick Marsman passeerde. Daar was een VAR-momentje voor nodig. Scheidsrechter Kevin Blom floot niet toen Lutsharel Geertruida met zijn voet op de punt van de schoen van Caner Clavan ging staan. De VAR wees hem erop en Blom had vervolgens niet lang nodig om alsnog naar de penaltystip te wijzen. Inmiddels leed Feyenoord dit kalenderjaar al vaker puntenverlies in de Eredivisie dan in heel 2020.

Bekijk hier de stand in de Eredivisie.

