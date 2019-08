Neymar-akkoord tussen PSG en FC Barcelona lijkt dichterbij

„We hebben nog geen overeenstemming. We praten nog, maar we komen steeds dichterbij”, liet Barça-kopstuk Javier Bordas weten na een bezoek aan Parijs.

Neymar ging in 2017 voor 222 miljoen euro van Barcelona naar PSG. De duurste voetballer ter wereld wil de Franse hoofdstad na twee jaar verlaten. Hij wordt al wekenlang in verband gebracht met een terugkeer naar FC Barcelona, terwijl ook Real Madrid en Juventus in beeld waren om hem vast te leggen.