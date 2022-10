Niets meer over van sterke start Bosz en Lyon: ’Boos en bezorgd’

Na het verlies bij Lens (1-0) reageerde Bosz op de persconferentie zelfs verbaasd toen hij de vraag kreeg of zijn functie in gevaar is. „Nee. Ben jij daar dan wel bang voor?”, zei hij tegen een Franse journalist.

„Ik ben boos en bezorgd, omdat we vier wedstrijden op rij hebben verloren. Maar we hebben er vertrouwen in dat we dit kunnen omdraaien”, aldus de 58-jarige Apeldoorner. Zijn ploeg begon goed aan het seizoen door 13 punten te pakken in de eerste vijf wedstrijden, maar daarna verloor Lyon van FC Lorient, AS Monaco, Paris Saint-Germain en zondag ook bij Lens.

„Lens zette veel druk, maar we hadden daar beter mee moeten omgaan. We weten dat we beter kunnen. Ik wil niet naar excuses zoeken, maar we moeten niet vergeten dat we ook veel spelers misten”, aldus Bosz. Vrijdag speelt Lyon thuis tegen Toulouse. „Of die wedstrijd bepalend is voor mijn toekomst? Alle wedstrijden zijn belangrijk. Druk is er altijd, zeker bij een grote club als Lyon. We kunnen niet blijven verliezen, vier nederlagen op rij is te veel.” Lyon staat in de Ligue 1 na negen duels al 12 punten achter op koploper Paris Saint-Germain.

Franse media meldden na de nederlaag tegen PSG, vlak voor de interlandperiode, dat de clubleiding crisisoverleg had gevoerd over de positie van Bosz. Via een officiële verklaring op de website ontkende Lyon dat toen. „De club heeft het volste vertrouwen in Peter Bosz, zijn staf en zijn spelers. Hij zal er alles aan doen om de doelstellingen te halen.” Directeur Vincent Ponsot zei wel dat de resultaten moeten verbeteren voordat in november het WK begint.