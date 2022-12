Premium Het beste van De Telegraaf

’Er zakten er ook een paar door het ijs’ Oud WK-arbiter Van der Ende zag Makkelie goed fluiten: ’Een prachtig rapport’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Mario van der Ende Ⓒ Getty Images

DOHA - Mario van der Ende was als scheidsrechter actief op de WK’s van 1994 en 1998 en mist als voetballiefhebber geen minuut van dit WK, waarbij hij met extra aandacht de prestaties van de arbiters volgt. De geboren Hagenaar is niet dolenthousiast over het niveau van de arbitrage dit WK, maar heeft ook positieve dingen gezien.