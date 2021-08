Premium Het beste van De Telegraaf

Stevie vol vragen Steven Kruijswijk hoopt na vele tegenslagen op ommekeer in Vuelta

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Steven Kruijswijk in actie tijdens de Tour de France. Ⓒ HH/ANP

BURGOS - Als iemand de laatste jaren te maken kreeg met de keiharde wetten van topsport, is het Steven Kruijswijk wel. In 2019 stond hij fier op de derde trede van het Tour-podium in Parijs, waarmee de Brabander de bevestiging kreeg dat hij kan wedijveren met de wereldtop. Tijdens de Vuelta-start in Burgos heeft hij daar nog altijd vertrouwen in, al hebben zijn laatste grote rondes dat vertrouwen wel geschaad.