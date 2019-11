PEC vierkant achter Stegeman: ’Zelfs al verliezen we van Fortuna’

Dat maakt voorzitter Adriaan Visser maandagavond duidelijk in De Stentor. „We zijn door de laatste twee nederlagen niet aan John gaan twijfelen”, aldus de preses. „De trainer is gemotiveerd bezig en zit goed in de wedstrijd. De resultaten vallen tegen, maar het gaat om de continuïteit. Ook als we verliezen van Fortuna Sittard - waar we niet van uitgaan - zal John onze coach blijven.”

Dood paard

PEC verloor de laatste twee competitieduels (van Ajax en FC Twente) en bivakkeert op de zestiende plaats, met maar één puntje voorsprong op nummer 17 VVV-Venlo. Die club ontsloeg eerder op de dag trainer Robert Maaskant. „Het gevoel dat we aan een dood paard trekken, is er totaal niet”, vervolgt Visser. „Er is vertrouwen vanuit de clubleiding, de organisatie en ook bij de spelers staat hij er goed op.”

Stegeman was eerder dit seizoen in opspraak, toen hij onder invloed van alcohol een aanrijding veroorzaakte. „Maar ik heb niet het gevoel dat dat hem nog parten speelt”, zegt Visser. „Dat heeft er natuurlijk wel boven gehangen, maar dat is geweest. De groep steunt hem, dat merken wij ook, en daarom hebben we onder die zaak ook een dikke streep gezet.”

