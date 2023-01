Antwerp naar laatste vier, Real naar finale Supercup, City verrassend onderuit

Calvin Stengs en Jurgen Ekkelenkamp hadden een basisplaats bij Antwerp, net als Janssen.

Real Madrid verslaat Valencia in Spaanse Supercup

Real Madrid heeft in Riyad de finale van de Spaanse Supercup bereikt. De landskampioen versloeg Valencia na strafschoppen, 4-3. Na 90 minuten was het 1-1, in extra tijd werd niet gescoord.

Real Madrid kwam ongeveer 5 minuten voor rust op voorsprong in Saudi-Arabië. Karim Benzema, de Franse topschutter die het WK aan zich voorbij moest laten gaan, benutte een strafschop. Meteen na de hervatting werd het gelijk door een doelpunt van de Braziliaan Samuel Lino, die scoorde op aangeven van Toni Lato.

Justin Kluivert was basisspeler bij Valencia. Hij werd ongeveer een kwartier voor het einde van de officiële speeltijd gewisseld door de Italiaanse trainer Gennaro Gattuso.

Barcelona en Real Betis spelen donderdag de andere halve finale. De eindstrijd is zondag.

Manchester City uitgeschakeld in Engelse League Cup

Manchester City is uitgeschakeld in de kwartfinales van de League Cup, het tweede bekertoernooi van Engeland. De topformatie, bepaald niet spelend in de sterkste samenstelling, ging onderuit in de uitwedstrijd bij Southampton, 2-0.

Halverwege was het al 2-0 voor de thuisclub. De doelpunten werden gemaakt door Sekou Mara en Moussa Djenepo.

Coach Pep Guardiola greep vervolgens wel in en bracht bij City spelers als onder meer Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Rodri en Nathan Aké alsnog in het veld. Het sorteerde onvoldoende effect.

Ook Nottingham Forest bereikte de halve finale, door op eigen veld na strafschoppen Wolverhampton Wanderers te verslaan (4-3). Na de officiële speeltijd was het 1-1.

Manchester United en Newcastle United plaatsten zich eerder al voor de laatste vier.

Verdediger Schuurs wint met Torino van AC Milan

Perr Schuurs heeft met Torino de kwartfinales van het Italiaanse bekertoernooi bereikt. De ploeg uit Turijn won de uitwedstrijd tegen AC Milan na verlenging (0-1). Michel Ndary Adopo scoorde in de 114e minuut.

Schuurs speelde de hele wedstrijd voor de bezoekers. Sergiño Dest, geboren in Almere en international van Amerika, werd gewisseld bij AC Milan. Torino speelde vanaf de 70e minuut met tien man. Koffi Djidji moest toen met een tweede gele kaart van het veld.