Schudt PSV tegen Rangers FC last van verleden af?

EINDHOVEN - Klinkt in het Philips Stadion de Champions League-hymne dit seizoen na vanavond nog minimaal drie keer? Dat is de grote vraag voor de return van PSV in de play-off van de Champions League tegen Rangers FC. Na het 2-2 gelijkspel in Glasgow moet de ploeg van trainer Peter Bosz het in eigen huis afmaken, maar de afgelopen twee seizoenen ging het mis in de play-off. Eerst tegen Benfica en vorig seizoen op uiterst pijnlijke wijze tegen datzelfde Rangers FC. En dat zijn ze nog niet vergeten in Eindhoven.

Joey Veerman ligt ontgoocheld op de grond na de uitschakeling vorig seizoen door Rangers FC. Ⓒ ANP/HH