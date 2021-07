’Niemand dacht dat Italië hiertoe in staat was’

De Azzurri moesten overwerk verrichten, liepen op hun tandvlees tot de 120e minuut en dachten dat het in de penaltyserie bij de eerste strafschop voor hun vak met Italiaanse fans in het Wembley-stadion al fout ging. „We hebben geleden, heel veel geleden opnieuw”, zei Ranieri, „maar dat moet je er voor over hebben om succesvol te zijn in het internationale topvoetbal. Het komt niemand aanwaaien. Spanje-Italië was een halve finale die is uitgemond in een grandioos spektakel met na afloop totale vermoeidheid en tranen voor sommigen.”

Of die vermoeidheid de ploeg van Roberto Mancini zondag parten gaat spelen, valt nog te bezien. Eerder in het toernooi betaalden sommige ploegen wel de tol voor loodzware verlengingen. Maar Italië heeft een rustdag, al heeft iemand als Giorgio Chiellini die wel hard nodig. De aanvoerder van Italië stond tijdens het laatste half uur om de haverklap zijn benen te strekken en bleef wrijven aan zijn dijbenen. Hij speelt op kracht, net als zijn ’partner in crime’ Leonardo Bonucci. Samen maken ze iedere spits met de grond gelijk en gaan ze van de eerste tot de laatste minuut onverschrokken de duels aan.

Bondscoach Roberto Mancini (r.) heeft een eenheid gesmeed van het Italiaanse elftal zonder echte sterren.

Mancini gelooft net als Ranieri in de eenheid die hij heeft gesmeed. De vergelijking met Leicester City gaat natuurlijk te ver, maar hij begrijpt het wel. „Bijna niemand dacht dat wij hiertoe in staat zouden zijn. We hebben moeten lijden”, aldus de bondscoach.