Price verpest feestje voor Van Duijvenbode en dartsfans in Amsterdam

Van Duijvenbode liet in de finale een hoog niveau zien. Hij wierp tegen Price zeven keer de maximale score van 180 punten en kwam uit op een gemiddelde van 97,69 punten. Price noteerde een gemiddelde van 100,14. Hij verdiende met de winst de hoofdprijs van 70.000 pond (omgerekend 80.000 euro).

Van Duijvenbode bereikte eerder op de dag de finale door in de halve finale titelverdediger Jonny Clayton te verslaan met 11-8. Clayton was in de kwartfinales verantwoordelijk voor de uitschakeling van Michael van Gerwen.

De 30-jarige Van Duijvenbode kon leven met de nederlaag. „Gerwyn is de terechte winnaar, want op de momenten dat het moest miste hij niet”, zei hij bij Viaplay. „Ik merkte wel dat hij in het begin van de wedstrijd niet helemaal zichzelf was. Hij was tammer dan anders, omdat hij bang was dat het publiek hem zou gaan uitjoelen. Ik begreep dat wel. Later in de wedstrijd liet hij wel zien waarom hij de nummer 1 van de wereld is. Ik kreeg ook mogelijkheden, maar sloeg niet toe wanneer het moest.”

Van Gerwen

Van Gerwen won de World Series of Darts vier keer, maar in deze editie maakte hij dus een voortijdige aftocht. „Teleurstellend, maar niet getreurd. Het is niet een van de belangrijkste toernooien”, zei Van Gerwen bij Viaplay. „Maar je wilt het thuispubliek natuurlijk wel wat geven. Ik ben op de weg terug en Clayton is niet in supervorm, dus het was zaak zijn fouten af te straffen en dat heb ik niet gedaan.”

Geen halve finale voor ’Mighty Mike’. Ⓒ ANP/HH