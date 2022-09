Van Duijvenbode treft in Amsterdam Price in finale

Dirk ’Aubergenious’ van Duijvenbode miste bij 10-8 zijn eerste matchdart, maar gooide in de volgende beurt ’tops’ alsnog soepel uit.

Michael van Gerwen

Van Gerwen won de World Series of Darts vier keer, maar in deze editie maakte hij dus een voortijdige aftocht. „Teleurstellend, maar niet getreurd. Het is niet een van de belangrijkste toernooien”, zei Van Gerwen bij Viaplay. „Maar je wilt het thuispubliek natuurlijk wel wat geven. Ik ben op de weg terug en Clayton is niet in supervorm, dus het was zaak zijn fouten af te straffen en dat heb ik niet gedaan.”

Geen halve finale voor ’Mighty Mike’. Ⓒ ANP/HH