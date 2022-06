Premium Het beste van De Telegraaf

Komst van twee middenvelders met Ajax-dna cruciaal voor nieuwe stijl Man United Ten Hag wil Frenkie de Jong én Eriksen halen

MANCHESTER - De onrust neemt toe bij de supporters van Manchester United nu de club voor de nieuwe coach Erik ten Hag nog niet één transfer heeft kunnen doen, terwijl van zes spelers (onder wie Paul Pogba) afscheid is genomen. Dat leidde in het weekeinde tot een confrontatie tussen een deel van de harde kern en directeur Richard Arnold in de buurt van diens woonhuis. De grote baas besloot om in een naburige pub met de aanhang te gaan praten, maar hij wist niet dat hij tijdens dat gesprek ook werd gefilmd.