Nederlandse bondscoach Groener grijpt met Duitse handbalsters naast Olympische Spelen

„Het zat er niet in”, zei een diep teleurgestelde Groener. „We hadden energie voor een kwartiertje à twintig minuten en daarna was het op. Je ziet dat de eerste ronde heel veel energie voor ons heeft gekost met veel sterke ploegen”, doelde hij op de al uitgeschakelde wereldkampioen Frankrijk en de andere sterke ploegen Denemarken, Brazilië en ook Zuid-Korea, dat in de eerste fase een lastige kluif bleek.

"Daar betaal je nu de prijs voor"

Over de spelformule wilde hij niet te veel kwijt, al moest Groener wel bekennen dat de loting voor sommige andere landen gunstig is uitgevallen. Zo was de poule-indeling in de eerste ronde voor Rusland en ook Zweden bijna een walk-over. De twee Europese landen zaten in groep D bij de handbaldwergen Japan, Congo, China en Argentinië. „De formule is voor iedereen hetzelfde en ik denk dat Zweden en Rusland er heel blij mee zijn. Voor ons heeft het veel meer energie gekost om door de voorronde te geraken, daar betaal je nu de prijs voor.”

Duitsland begon wel spetterend aan de hoofdronde met een zege op Nederland, maar verloor daarna van Servië en Noorwegen. Een overwinning tegen één van die twee landen was voldoende geweest. „Tegen Servië hebben we natuurlijk de grootste kans gehad. Als je dan op het laatst tegen Noorwegen voor een plaats in de halve finales moet gaan vechten, weet je dat het heel zwaar wordt.”

Groener, die van 2009 t/m 2016 bondscoach was van de Nederlandse vrouwen, blijft wel gewoon in dienst van de Duitse handbalbond. „Ik heb onlangs bijgetekend tot en met 2021. Die verlenging hebben we expres gedaan, zodat het resultaat hier niet van belang zou zijn. Maar goed, we gingen voor olympische kwalificatie en het zou fantastisch zijn als we het hadden gehaald, maar de koek was op.”