Belgische Pro League: doelpunten ’te innig vieren’ levert geldstraf op

onze Telesportredactie

De vergoedingen zullen door de Pro League integraal worden doorgestort aan de zorginstelling Tele-Onthaal. De Pro League wil zo haar clubs ’nogmaals herinneren aan hun verantwoordelijkheden en haar steun en waardering uitspreken aan zij die in deze tijden een luisterend oor en een virtuele schouder bieden aan wie het nodig heeft’.

De Pro League zal in een uitgebreide communicatie aan alle clubs nogmaals de bepalingen uit de protocollen meegeven en zal er bij alle clubs op aandringen dat deze strikt opgevolgd worden voor de speeldagen in het verschiet.

John van den Brom vraagt spelers om „voorzichtig” te vieren

Genk-coach John van den Brom heeft begrip voor het ongenoegen over het te uitbundig vieren van doelpunten in het voetbal. „Wij snijden het thema zeker aan in de kleedkamer. Omdat we zo snel mogelijk weer supporters in ons stadion willen. Hen missen we meer dan de knuffels na een goal.”

„Wij zijn blij dat we nog het voorrecht hebben om te kunnen voetballen”, legde Van den Brom uit op de vervroegde pré-wedstrijd-persconferentie voor de thuiswedstrijd van zondag tegen Waasland-Beveren in de Luminus Arena. „Ik begrijp heus wel dat mensen het er moeilijk mee hebben, dat spelers mekaar innig omhelzen na een doelpunt. We gaan daar ook op letten. Alleen kan je niet uitsluiten dat het alsnog gebeurt, ik spreek daarbij ook over mezelf. Soms is de ontlading zo groot, dat je even van de wereld bent. Maar we gaan er alles aan doen om heel het voetbal zo coronaproof mogelijk te laten doorgaan. Net zoals we dagelijks heel bewust de strikte voorschriften volgen.”

„Wij hopen met z’n allen dat we zo snel mogelijk van het virus verlost zijn. Het is onze hoop om zo snel mogelijk onze supporters weer te mogen verwelkomen in het stadion. Hen missen we meer dan de knuffels na een doelpunt”, besloot Van den Brom, die daarna iedereen prettige feestdagen wenste en klonk op het nieuwe jaar.