Olympisch kampioen Jetze Plat beste in ’Vlaanderens Mooiste’

,,Fantastisch om deze koers te rijden en ook te winnen”, zei een euforische Plat, die met nog 25 kilometer te gaan zijn kans greep en de rest achter liet. ,,Het was heftig, maar ik ben blij dat ik mijn voorsprong steeds wat kon uitbreiden tot de streep. Dit was sinds 2019 weer eens een keer dat we internationaal aan de bak kwamen. Als je dan de bevestiging krijgt dat je goed bezig bent, is dat altijd prettig. Zeker met de Paralympische Spelen later dit jaar in het verschiet. In deze koers zaten heel wat hoogtemeters en dat gaat in Tokio ook zo zijn, dus dan is dit een aardig testmoment.”

De handbiker en tevens triatleet (goud in Rio) genoot van het parcours dat over een deel van de bekende beklimmingen, zoals de Kwaremont, uit de ’Vlaanderens Mooiste’ was uitgezet. ,,Het was sowieso bijzonder dat het een wedstrijd van A naar B was, want normaal gesproken zijn koersen bij ons een circuitje op één plek. Nu was het 88 kilometer met de start in Brugge. Het was allemaal geweldig georganiseerd met wegen die speciaal voor ons waren afgesloten. En er stonden hier en daar mensen op de stoep bij hun huis om ons aan te moedigen. Echt fantastisch om mee te maken.”