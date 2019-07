Schrik bij Atletico na uitvallen recordaankoop

De 19-jarige international, door de Spanjaarden voor maar liefst 126 miljoen euro overgenomen van Benfica, moest zich in de oefenwedstrijd tegen Numancia halverwege de eerste helft al laten vervangen. Volgens Spaanse media heeft Felix een spierblessure.

De Portugees, die het rugnummer 7 heeft overgenomen van de naar Barcelona vertrokken vedette Antoine Griezmann, mocht net als de aangetrokken verdedigers Kieran Trippier, Mario Hermoso en Renan Lodi direct in de basis beginnen van trainer Diego Simeone. Atletico wist pas in de laatste twintig minuten het verschil te maken tegen tweedeklasser Numancia. Vitolo en de ingevallen aanwinsten Ivan Saponjic en Felipe maakten de doelpunten: 3-0.

Bayern München

Jerome Boateng houdt het trainingskamp van Bayern München in de Verenigde Staten al voor gezien. De 30-jarige Boateng vliegt vanuit Houston terug naar München, volgens Bayern vanwege „privéredenen.” De verdediger mist daardoor de oefenwedstrijden tegen Real Madrid en AC Milan, die onderdeel zijn van het toernooi om de International Champions Cup.

Met Boateng in de ploeg verloor Bayern München deze week in Los Angeles met 2-1 van Arsenal. De Duitser was afgelopen seizoen niet altijd verzekerd van een basisplaats in het elftal van trainer Niko Kovac. Boateng wordt daarom al maandenlang in verband gebracht met een vertrek uit München. Hij zag deze zomer zijn maatje Mats Hummels teruggaan naar Borussia Dortmund. Met de Franse internationals Benjamin Pavard en Lucas Hernandez haalde Bayern München al twee nieuwe verdedigers.

De Portugese middenvelder Renato Sanches heeft in de VS van de clubleiding te horen gekregen dat hij niet weg mag. De 21-jarige international wil zelf graag vertrekken, omdat hij weinig aan spelen toe komt.