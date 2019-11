ZEIST - De uitverkiezing voor het Nederlands elftal bracht bij Myron Boadu een cocktail aan emoties teweeg. Na het vernemen van het nieuws was de pas 18-jarige spits van AZ even helemaal van de wereld. Een paar dagen later heeft de schok plaatsgemaakt voor een gezonde portie zelfvertrouwen. „Ik ga er alles aan doen om naar het EK te gaan.”