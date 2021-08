Mark Allen wint pikante snookerclash van zijn ex, maar krijgt geen hand en felicitatie

Hoewel de twee ex-geliefden vooraf hadden afgesproken om professioneel met elkaar om te gaan, begon de partij al met een incident. Evans weigerde de uitgestoken hand van de vader van haar dochter Lauren te accepteren, en ook na afloop weigerde ze Allen te feliciteren met zijn overwinning.

Allen, die tot de top van de snookerspelers behoort, speelde zichtbaar onder zware druk en wist niet zijn normale niveau te halen. Het eerste frame wist hij te winnen, maar het tweede en derde frame waren voor Evans. Allen wist 2-2 op het scorebord te krijgen en begon het beslissende frame met een break van 68. Evans wist die kloof niet meer te overbruggen en verliet teleurgesteld de arena in Leicester.

Reanne Evans ziet tot haar bittere teleurstelling hoe haar ex-man met de wedstrijd aan de haal gaat. Ⓒ WST

De wedstrijd was uiterst pikant, omdat de twee van 2005 tot 2008 een relatie hadden, waaruit in 2006 dochter Lauren geboren werd. Evans won in 2006 haar eerste wereldtitel terwijl ze acht maanden zwanger was. Dat hun relatie niet goed is, werd duidelijk toen Evans recentelijk haar ex nog voor de rechter sleepte om meer alimentatie van hem te krijgen.

Begin dit jaar, tijdens het wereldkampioenschap in Sheffield, liet Allen zijn ex, die daar voor de BBC commentaar bij de wedstrijden leverde, uit de locatie verwijderen om dat zij hem zou ’afleiden’. Evans heeft onlangs een tourkaart voor twee seizoenen gekregen en mag dus aan alle snookertoernooien deelnemen.