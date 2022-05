Guardiola bescheiden na aantrekken Haaland: ’Spelers komen voor de club, niet voor mij’

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

De Noor Haaland verlaat aan het einde van dit seizoen Borussia Dortmund. Tal van Europese topclubs wilden de trefzekere Noorse spits maar wat graag inlijven, maar het 21-jarige voetbaltalent koos voor de Engelse club, die dit seizoen zijn vierde titel in vijf jaar in de Premier League kan winnen.

„Veel factoren spelen een rol. De manier waarop we spelen, het team dat we zijn, de stad, de positie in de competitie en de verwachtingen voor de Champions League in de komende seizoenen”, aldus Guardiola.

De coach wees op de voorbeelden uit het recente verleden van de club. Spelers als Sergio Agüero, David Silva en Vincent Kompany bleven een decennium bij de club en waren succesvol onder verschillende coaches. „Spelers komen niet bij deze club voor slechts een maand of een jaar. Wat wij doen is ze gelukkig laten voelen in de stad, in de kleedkamer, het spelen in de Premier League en nog veel meer.”