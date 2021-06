Riechedly Bazoer houdt boot Curacao nog af

Het door Guus Hiddink getrainde Curacao verraste zaterdag met een spelerslijst vol prominente namen, onder wie ook de Feyenoorders Tyrell Malacia, recent nog actief met Jong Oranje op het EK onder 23, en Lutsharel Geertruida, Tahith Chong, tweevoudig Oranje-international Joshua Brenet, achtvoudig Oranje-international Ricardo van Rhijn, de kersverse FC Utrecht-middenvelder Quinten Timber, SC Heerenveen-verdediger Sherel Floranus en de PSV’ers Armando Obispo en Shurandy Sambo. Of zij ook allemaal zonder medeweten op de voorlopige spelerslijst terecht zijn gekomen, is niet bekend.

Gold Cup

De Gold Cup is het landentoernooi voor Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied en wordt van 10 juli tot en met 1 augustus gespeeld in Amerika. Behalve Curacao, dat voor de derde keer op rij deelneemt en in 2019 de kwartfinales haalde, is ditmaal ook Suriname van de partij. Voor Suriname is het de eerst keer sinds 1985, dat ze het eindtoernooi hebben gehaald. Het beste resultaat ooit van Suriname is de zesde plaats in 1977.

Waar Curacao in een groep zit met Mexico en El Salvador, daar kruist Suriname de degens met Jamaica en Costa Rica. De opvallendste naam op de voorlopige spelerslijst van Suriname is die van Ajax-verdediger Sean Klaiber, die recent heeft toegezegd om voor de ‘Natio’ te gaan spelen en nog op zijn debuut wacht. Overigens is nog niet bekend of Guus Hiddink op de Gold Cup alweer de coaching van Curacao voor zijn rekening neemt. Vanwege een recente coronabesmetting moest Hiddink de laatste WK-kwalificatieduels van Curacao overlaten aan Patrick Kluivert.

Botsende data

De speeldata van de Gold Cup kunnen problemen opleveren voor Eredivisieclubs. Zo heeft Feyenoord op 22 juli al een duel in de tweede voorronde van de Conference League op het programma staan met FC Drita uit Kosovo of FK Decic uit Montenegro, terwijl Curacao met eventueel Malacia en Geertruida en Suriname met Ridgeciano Haps nog op respectievelijk 19 en 21 juli actief zijn op de Gold Cup. PSV, de club van Obispo en Sambo, speelt op 21 en 28 juli in de tweede voorronde van de Champions League tegen Galatasaray, dat in de persoon van Ryan Donk een Surinaamse Gold Cup-deelnemer onder contract heeft staan.